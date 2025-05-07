Primera feria de robótica educativa de la comarca en los pabellones feriales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mollerussa será el escenario mañana jueves de la primera Feria de Robótica Educativa del Pla d’Urgell, organizada por el Servei Educatiu del Pla d’Urgell y Agrupem, la agrupación empresarial de la comarca. La cita, que tendrá lugar en los pabellones feriales, reunirá a más de 450 alumnos y docentes, con el objetivo de fomentar competencias digitales y conectar el mundo educativo con el entorno empresarial.La feria contará con 16 estands escolares, cinco de ellos de Secundaria, donde el alumnado presentará proyectos de robótica y programación. Además, participarán seis empresas del territorio y el equipo Robotec, reciente ganador del premio mundial a la excelencia en ingeniería en la First Lego League 2025. La programación incluye también tres talleres prácticos dirigidos por empresas.Según Carme Jou, directora del Centre de Recursos Pedagògics, la feria es fruto del despliegue educativo en digitalización promovido por el departamento de Educación. Desde Agrupem, Xavier Roure señaló la necesidad de formar talento tecnológico local, mientras que el concejal de Educación, Raül Aguilar, valoró la iniciativa como “un impulso a la capitalidad educativa de Mollerussa y a la cohesión comarcal”.