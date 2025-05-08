Ilersis asume el servicio de jardinería de Torrefarrera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torrefarrera ha adjudicado a la Fundació Privada Ilersis el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes durante el 2025 y el 2026, prorrogable a dos años más. Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada que incluye una amplia cobertura de tareas para garantizar la calidad de los espacios verdes del término municipal. El importe del contrato es de unos 100.000 euros anuales. Fuentes municipales apuntaron a que con la adjudicación, el consistorio reafirma su compromiso con el mantenimiento de un entorno verde, saludable y de calidad al mismo tiempo que apuesta por la responsabilidad social, al promover Ilersis la inserción laboral de personas con diversidad funcional.