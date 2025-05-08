Más de dos millones para la carretera de L’Espluga a Fulleda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Diputación ha sacado a concurso obras por valor de más de dos millones de euros para la mejora de la carretera provincial LV-2012 entre los municipios de L’Espluga Calba y Fulleda. La actuación abarca un tramo de unos cuatro kilómetros, en los que se han detectado grietas, fisuras y hundimientos del firme. Está previsto corregir estas deficiencias, así como “ensanchar la calzada en algunos puntos para mejorar la circulación en doble sentido y la circulación viaria”, según la memoria del proyecto.

Los trabajos previstos incluyen también mejoras en el trazado, una revisión en los sistemas de drenaje y cambios en la señalización y en las barreras de seguridad. La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un plazo de 18 meses para completarlas, según consta en el pliego de cláusulas de la licitación. Tras la apertura del concurso, la Diputación recibirá ofertas de empresas interesadas en adjudicarse el contrato hasta principios del próximo mes de junio. La ejecución de los trabajos requerirá llevar a cabo expropiaciones de terrenos próximos a la calzada, un proceso actualmente en tramitación.

Esta actuación en el tramo comprendido entre L’Espluga Calba y Fulleda sale a concurso cuando ya se han iniciado trabajos de rehabilitación de esta carreterra entre Les Borges Blanques y La Floresta, que suponen una inversión de 586.905 euros. La Diputación ya ejecutó hace poco más de tres años otro tramo de la vía entre L’Espluga Calba y La Floresta, con una inversión de 2,6 millones. La carretera también sufrió graves daños estructurales por el temporal del año 2019.