Empleados de Correos en Torrefarrera, al Pirineo

Correos ofrece recolocar a los 37 empleados del centro logístico de Torrefarrera, que prevé cerrar en breve, en Tàrrega, Ponts, Tremp, Sort, Vielha y La Seu d’Urgell. Así lo explicaron fuentes del sindicato CGT, que apuntaron que una docena de estas plazas están en el Pirineo. Indicaron que la empresa ofrece jornadas completas, pero la mayoría en horarios de tarde que no permiten la conciliación familiar. Por ello, reclamaron reubicaciones en el entorno de Lleida y horarios compatibles con el cuidado de la familia. Empleados del centro de Torrefarrera se manifestaron a mediodía ante la sede de Correos en Rambla Ferran de Lleida en contra de recolocaciones de media jornada y en plazas muy alejadas de donde residen.