El mal tiempo no frena la Skyrace de Vilamur, con récord de inscritos

Vilamur, en el municipio de Soriguera, vive este fin de semana una jornada histórica al multiplicar varias veces su población habitual gracias a la celebración de la Skyrace Pic de l’Orri, una carrera de montaña que reunió a más de 500 participantes repartidos en tres categorías. El evento, que ya es una cita consolidada en el calendario deportivo del Pirineo, sirvió para poner en valor el privilegiado entorno natural y paisajístico de la zona, con el Pic del Orri como techo de la prueba y la vall de Siarb y la serra de Freixa como enclaves destacados del recorrido.

El entramado de caminos ofreció a los corredores y visitantes una experiencia única en plena naturaleza. Más allá del aspecto deportivo, la Skyrace Pic de l’Orri supone también un importante impacto económico para Soriguera y los municipios vecinos, dinamizando la hostelería y los servicios locales durante todo el fin de semana. En la prueba reina, de 50 kilómetros, participaron 130 atletas. El ganador masculino fue Martí Lázaro Cordero, que completó el recorrido en 5 horas, 6 minutos y 44 segundos, mientras que en categoría femenina la vencedora fue Raquel Picón Hernández, con un tiempo de 6 horas, 38 minutos y 52 segundos. Debido al mal tiempo en las cotas más altas, con temperaturas cercanas a cero en algunos puntos del Pirineo, la organización se vio obligada a recortar el recorrido principal en la zona de la estación de Port Ainé. La Skyrace Pic de l’Orri repartió premios por valor de 4.200 euros en metálico, además de experiencias vinculadas al territorio y a empresas locales, reforzando así su compromiso con el desarrollo económico y social del Pallars Sobirà. Paralelamente a las carreras, se organizaron actividades para todas las edades, como la propuesta de educación ambiental Explora el Parc y visitas al despoblado de Santa Creu de Llagunes.