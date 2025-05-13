Impulso a empresas para frenar la despoblación

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

CaixaBank y la asociación Leader de Ponent presentaron ayer en Tàrrega la quinta edición del programa Terra d’Oportunitats, impulsado por la entidad bancaria, en Catalunya presente desde hace cuatro años. “Su objetivo es fijar población en zonas despobladas, crear empleo y dinamizar la economía del territorio” afirmó Mireia Gorchs, responsable de Acció Social de CaixaBank en Catalunya. Por su parte, Teresa Fuentes, gerente de Leader de Ponent, destacó que “Terra d’Oportunitats pone en valor el trabajo de los pequeños productores y de los negocios del territorio a la vez que los ayuda a darse a conocer e incrementa su autoestima”.

Los emprendedores interesados en beneficiarse de la quinta edición de Terra d’Oportunitats situados en el Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues y el Segrià sur -el área de influencia de Leader de Ponent-, pueden presentar su candidatura hasta el próximo 6 de junio. Se seleccionarán los cuatro proyectos más innovadores, que recibirán una ayuda 1.000 euros y pasarán a una segunda fase en la que se beneficiarán de un proceso de formación y asesoramiento de la mano de expertos donde tendrán que superar tres retos formativos puntuables. Los veinte finalistas de todo el Estado participarán en la gran gala final en Madrid. El año pasado fue galardonado Cal Sileta de Vallbona de les Monges.