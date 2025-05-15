Dormir bajo las estrellas en una burbuja transparente: la experiencia de glamping inmersiva en Les Garrigues

En La Pobla de Cérvoles, tierra de olivos milenarios en medio de Les Garrigues, la empresa familiar Oli Cometes ha dado un paso más en su apuesta por el oleoturismo sostenible. Estos productores de aceite de oliva virgen extra ecológico y biodinámico han creado una innovadora propuesta de oleoturismo inmersivo: una noche bajo las estrellas en una habitación-burbuja instalada entre bancales de olivos en su finca de La Pobla y con vistas panorámicas al cielo estrellado.

La experiencia, diseñada para una o dos personas, incluye una cena con productos de prximidad, una noche de alojamiento en la burbuja y un desayuno con productos locales en las instalaciones de la finca familiar, en una apuesta por el kilómetro cero y la sostenibilidad.

L’estructura ofereix vista panoràmica. - OLI COMETES

Neus Costa, copropietaria de la empresa junto a Martin González, explicó que a principios de junio se abrirán las reservas para alojarse en está “idílica” burbuja que “permitirá dormir bajo un manto de estrellas”, dijo. Además, los huéspedes disfrutarán de una degustación guiada de aceites de oliva virgen extra, incluyendo el premiado internacionalmente aceite Cosmos.

“Estamos ultimando los detalles de la habitación-burbuja, que contará con luz solar y con una aplicación móvil que aportará a los visitantes información sobre las estrellas que estarán observando y será toda una experiencia sensorial”, dijo. Costa explicó que al lado de la burbuja habrá una carpa en la que se podrá cenar y una hamaca en la que descansar, leer o contemplar el paisaje. “Al día siguiente enseñaremos nuestras instalaciones y cómo elaboramos el aceite, que en definitiva es nuestro motor y a lo que nos dedicamos”, dijo.

Y es que la experiencia oleoturística no puede entenderse sin el proyecto que hay detrás. Oli Cometes produce un aceite de oliva virgen extra premium, 100% arbequino, prensado en frío y cultivado siguiendo criterios ecológicos y biodinámicos, lo que les ha valido la certificación de Demeter, la entidad internacional de referencia en agricultura biodinámica. Son de hecho, los únicos productores de aceite certificados por Demeter en Catalunya.

Desde 2021, elaboran el aceite en su propio molino, ubicado en la misma finca de La Poblade Cérvoles. En estas instalaciones también organizan visitas guiadas, catas, talleres y otras actividades turísticas enfocadas a quienes valoran la calidad, la sostenibilidad y el conocimiento del producto. En 2024, su aceite Cosmos ganó la medalla de plata en la prestigiosa New York Internacional Olive Oil Competition (NYIOOC), uno de los concurso más relevantes del mundo de aceite. Este año el aceite Cosmos ha obtenido la medalla de oro, consolidando su posición entre los aceites más distinguidos a nivel global.

Se trata de un reconocimiento más en la comarca catalana más prolífica y conocida por la elaboración del aceite de oliva virgen extra de calidad. Les Garrigues es tierra de olivos y son varios los aceites premiados en rankings mundiales en los últimos años ya que hay decenas de pequelños productores con proyectos de primera calidad y también cooperativas agrícolas que con los años han consolidado con una elaboración tradicional e innovadora que les ha permitido estar en la cabeza de producción de aceite de calidad y obtener distinciones y galardones internacionales.