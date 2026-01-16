Dos empresas leridanas, reconocidas entre las mejores del Estado para trabajar

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

bonÀrea Agrupa y el Grupo Vall Companys han sido certificadas como Top Employer España 2026, un reconocimiento otorgado por el Top Employers Institute que distingue las organizaciones con mejores prácticas en la gestión de personas como palanca del rendimiento empresarial, con un firme compromiso con el bienestar laboral y el crecimiento profesional. En el caso del Grupo Vall Companys, alcanza el reconocimiento por tercer año consecutivo.

bonÀrea Agrupa

Según explica la compañía con sede a Guissona,, esta certificación es el resultado de unas políticas orientadas al bienestar de las personas, el desarrollo profesional, la diversidad, la ética y la sostenibilidad, ámbitos que constituyen uno de los pilares estratégicos del proyecto empresarial del grupo. La firma añade que este compromiso se traduce en empleo estable, oportunidades de crecimiento interno, programas de formación continuada e iniciativas que fomentan la conciliación, la igualdad de oportunidades y un entorno de trabajo inclusivo.

“Este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo de bonÀrea y confirma que nuestra manera de entender la empresa, poniendo a las personas en el centro, es el camino correcto. Apostamos por crecer con responsabilidad, ofreciendo estabilidad, desarrollo y un entorno de trabajo en el cual las personas se sientan parte de un proyecto compartido”, señala a Xavier Moreno, director de Recursos Humanos de bonÀrea.

bonÀrea Agrupa@RSIMONA

El proceso de certificación del Top Employers Institute se basa en una evaluación de las políticas y prácticas de recursos humanos de las organizaciones, con criterios que incluyen el desarrollo del talento, el liderazgo, la cultura corporativa, la compensación y beneficios, así como el bienestar de los equipos.

Grupo Vall Companys, Top Employer por sexto año consecutivo

El Grupo Vall Companys, por su parte, destaca que ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la certificación Top Employer 2026, un reconocimiento que "avala el compromiso firme y sostenido del Grupo con una gestión de personas responsable, profesional y orientada al desarrollo a largo plazo, situando a las personas en el centro de su estrategia empresarial"

En este sentido, el Grupo Vall Companys defiende que se ha consolidado como un referente en la atracción y retención de talento, gracias a una propuesta de valor al empleado que combina beneficios tangibles, oportunidades de crecimiento profesional y un ambiente de trabajo enriquecedor.

Grup Vall Companys

La estrategia de bienestar del grupo abarca la salud física, mental y emocional de los empleados. Así, se organizan numerosas actividades al año destinadas a promover hábitos saludables y concienciar sobre la importancia del bienestar en el entorno laboral. Además, la empresa dispone del programa “Empresa Saludable”, que incluye actividades diseñadas para mejorar el bienestar de los empleados, fomentar la práctica deportiva y fortalecer el sentimiento de pertenencia..

Uno de los ejes estratégicos del Grup Vall Companys es su apuesta por la mejora continua. La paulatina implantación del método Kaizen, presente en varias áreas productivas y de apoyo, fomenta la participación de los equipos en la identificación de oportunidades de mejora, la optimización de procesos y la resolución ágil de retos diarios. Esta metodología refuerza la autonomía, la eficiencia y la cultura de colaboración entre departamentos y profesionales.

A eso se suma el programa C+Impulso, una iniciativa interna orientada a promover la innovación, la eficiencia y la transformación en todas las áreas del grupo. Por otra parte, el desarrollo del talento es uno de los pilares estratégicos del Grup Vall Companys. A través de su Campus Virtual, la compañía ofrece a sus profesionales una amplia oferta formativa orientada al desarrollo de competencias técnicas, digitales y de liderazgo, favoreciendo la promoción interna y el crecimiento profesional.

Un total de 146 compañías, certificadas

Un total de 146 compañías han sido certificadas como 'Top Employers España' 2026 para "demostrar de manera consistente la excelencia en sus prácticas de personas, así como un sólido compromiso en la implementación de estrategias de Recursos Humanos de alto rendimiento en todas sus operaciones", según ha destacado la organización este jueves en un comunicado.

Las cerca de 150 compañías 'Top Employers en España de esta edición operan en sectores como el asegurador, ingeniería y tecnología, y cuentan con un total de 809.000 empleados en el país.

Así, las firmas galardonadas son, por orden alfabético: Abanca, Acciona, ADM, ADP, Aena, AGC Pharma Chemicals, Air Products Group, Alcampo, Alcon, Allianz Seguros, Almirall, Alsa, Amadeus, Amazon, Angelini Pharma, Applus+ Idiada, Arkema Química, Atlantic Copper, AXA Seguros, Baleària, Banca March -que obtiene el certificado por octavo año consecutivo-, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BAT, Bayer, BBVA, Becton Dickinson, Beko Europe, Boehringer Ingelheim, bonÀrea Agrupa, CAF, CaixaBank, Caser Seguros, CDS, a Hewlett Packard Enterprise Company, Cegid, Cellnex, CHEP, Chiesi, Clariane, Coca-Cola Europacific Partners, Cofares, Compass Group, Consum Cooperativa y Corporación Hijos de Rivera.

También se incluyen: Dana Automoción, Deloitte, Dentsu, Deutsche Bank, DHL eCommerce, DKV Seguros y Reaseguros, Donte Group, EDP, EDP Renewables (EDPR), Educa Edtech Group, Enagás, Ence Energía y Celulosa, Esprinet Group, Exolum, EY, Ferrovial, Finanzauto, Fresenius Kabi, Fundación ONCE e Inserta Empleo, GAES, GEA, Generali -que este año encabeza el ranking-, Giesecke+Devrient, Grup Peralada, Grupo Bimbo, Grupo BNP Paribas, Grupo Central Lechera Asturiana, Grupo Jorge, Grupo Orenes, Grupo Quirónsalud, Grupo Vall Companys, Helvetia Seguros, Hero, Holcim, HSBC, Huawei Technologies, Ibercaja, Iberdrola, Ilunion, Inditex, Indra, Inetum, ING, Inversis Grupo, Iris Global, Isdin, John Deere, JTI, Kone, Lear Corporation, Leroy Merlin, Lidl, Línea Directa Aseguradora, Lyreco, Mango, Mantequerías Arias, Mapfre, Marazzi, Mediamrkt, Meliá Hotels International, Merz Aesthetics, Michelin, Molins, Mondelez, MSD y Mutua Madrileña.

Completan este ranking: Nationale-Nederlanden, Naturgy, NTT Data, Palladium Hotel Group, Pfizer, PreZero, Puma, Puratos, Randstad, Rhenus, Saint-Gobain, Sanitas, Santalucía Seguros, Schreiber Europe, Seat, Securitas Direct, SegurCaixa Adeslas, Seguros RGA, Sesé, Solunion, STEF, ST Microelectronics, Stada, TCS, Técnicas Reunidas, Toyota, Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), UST, Volkswagen Group España Distribución, Vueling, Wabtec Ibérica, Worldline, WPP Media, Zelestra y Zurich Seguros.