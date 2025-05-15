El radar en una carretera del Pirineo que ya multa tras veinte años inactivo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El radar de la carretera C-14 en Coll de Nargó, que el Servei Català de Trànsit resituó a finales del año pasado y que llevaba cerca de dos décadas inactivo, ha empezado ya a multar. Fue instalado hace casi veinte años a las afueras del municipio para controlar la velocidad de los vehículos que circulan en sentido Lleida, pero ha estado fuera de servicio hasta ahora al no disponer de conexión eléctrica.

Tras un período de prueba y de trabajos de calibrado durante varios meses para certificarlo y homologarlo, fuentes del Servei Català de Trànsit han confirmado que el radar está “funcionando y sancionando”. El cambio de ubicación es fruto de una petición que formuló tiempo atrás el ayuntamiento para conseguir “la pacificación del tráfico” a causa de los excesos de velocidad que se daban en este punto de la carretera. Finalmente, en una reunión entre representantes municipales i de Trànsit se acordó el desplazamiento de lugar del aparato, que hasta entonces solo tenía un papel disuasivo al no poder multar, y ponerlo en marcha para poder imponer sanciones económicas a los infractores que no respeten el límite de velocidad de la zona.

Ahora el radar está instalado ahora a unos 200 metros de la entrada del núcleo urbano, con el objetivo de mejorar la seguridad de la travesía de la C-14 a su paso por Coll de Nargó. Controla la velocidad de los vehículos en sentido a Andorra, cuando antes estaba orientado en sentido a Lleida.

Instalar el radar de tráfico más cerca del pueblo ha permitido dotarlo al fin de una conexión eléctrica que le permite funcionar. Para ello se han llevado a cabo trabajos para construir una canalización por la que hacer pasar el cable hasta donde se encuentra el dispositivo desde la red eléctrica a la entrada del pueblo, que también alimenta el semáforo instalado el la zona.

Una larga reivindicación para mejorar la seguridad vial

Mejorar la seguridad de la travesía de Coll de Nargó es una larga reivindicación de los vecinos y del ayuntamiento desde hace más de seis años. El consistorio instaló a principios de 2022 dos semáforos en ella, uno en cada sentido de la marcha, con un pulsador para que los peatones lo accionen para poder cruzar. También ha construido una acera a ambos lados de la carretera, jardineras en la mediana de la vía y ha hecho mejoras en el alumbrado. Sin embargo, los conductores continuaban circulando con exceso de velocidad. Los resultados de un estudio para comprobar la efectividad de las intervenciones hasta entonces demostraron que un 30% de los vehículos en dirección sur superaba el límite de velocidad. La cifra crecía hasta más del 60% para los que circulaban en sentido norte.