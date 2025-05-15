Rebaños como ‘bomberos’

Los metódos tradicionales para combatir el fuego y prevenir los incendios (como los cortafuegos y las brigadas forestales ) son efectivos aunque suelen ser costosos y limitados. Como alternativa, las ovejas y las cabras, sin saberlo y solo por alimentarse, están cumpliendo un nuevo papel: ahora son “bomberas”. Especialmente después del cierre el año pasado de la subsede del Grup de Recolzament en Actuacions Forestals (GRAF) en las comarcas del llano de Lleida, que eran los bomberos que llevaban a cabo actuaciones de gestión forestal con planes de quemas preventivas, y cuyo personal fue trasladado a la sede del Pallars Jussà. “El 70% de la superficie del municipio de Fulleda es forestal y hay que priorizar planes de gestión que ayuden a prevenir grandes incendios, con o sin el Graf”, dijo el alcalde de esta localidad de Les Garrigues, Jordi Arbós. De hecho, un rebaño mixto con medio centenar de cabras y otras cincuenta ovejas pasta ya en Fulleda en una superficie de 25 hectáreas comunales en la sierra de Vilobí, donde se han llevado a cabo trabajos previos de desbroce para reducir la densidad de los árboles. “Tener los bosques limpios y con una buena gestión ayudará a prevenir un gran incendio forestal”, dijo el técnico municipal Eduard Porta. Las cabras y ovejas bomberas han llegado de Solivella y estarán en Fulleda hasta otoño cuando regresarán a su lugar de origen en trashumancia.

Un solo rebaño puede limpiar entre 90 y 1.000 hectáreas de pasto. Una cabra adulta consume entre 1,5 y 2,5 kilos de vegetación seca al día y una oveja adulta puede ingerir entre dos y tres. Al pastar, estas ‘glotonas’ bomberas limpian el sotobosque. También se alimentan de la vegetación que crece en primavera, reduciendo el riesgo de que se convierta en combustible en verano especialmente en un año en que los herbáceos y arbustos se han multiplicado “al tener una primavera lluviosa, avanzada y sin una excesiva calor”, explicó la responsable de los Rurales en el Pirineo, Anna Servent. El objetivo es “ampliar la superficie de prevención e implicar a propietarios forestales privados”. Además, quieren complementar este proyecto de silvopastura con la restauración de las antiguas “pletas” o corrales del término, para devolverles un uso ganadero o turístico, creando rutas, explicó Porta. “Todo ello para conseguir que la ganadería extensiva se convierta en una herramienta contra la amenaza de Les Garrigues: la despoblación, el envejecimiento y el abandono de la actividad agrícola, que propician un mantenimiento deficiente del entorno y un mayor riesgo de incendio forestal”, dijo.