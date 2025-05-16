El centro comercial, convertido en una galeria de arte

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Guissona inauguró ayer la cuarta edición de la Mostra d’Art, que ha convertido el centro comercial en una galeria de arte ocupando escaparates de comercios cerrados. En total se pueden ver doce manifestaciones artísticas de artistas como Roser Sàrries, Olga Cortadelles y Alba Cuñé y centros educativos y culturales. El pistoletazo de salida llegó por la tarde, con una performance de pintura corporal de la artista Carlota Herebia y un itinerario comentado por las intervenciones artísticas. La concejala de Cultura, Fiestas, y Turismo, Agnès Pla, destacó que “damos vida al centro comercial visibilizando arte y locales en desuso”.

La Mostra d’Art acabará el 13 de junio con el nuevo concurso de música jove Guissona Sona. En el marco de la muestra, mañana se celebrará la 11 edición del Concurs de Pintura Ràpida Josep Maria Grau Pujol y el día 23 abrirá DonART, impulsado por el Museu de Guissona, que ofrecerá una reflexión feminista sobre la mujer y la perspectiva de género a través de cuatro obras.