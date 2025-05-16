La prensa de proximidad, garantía de pluralidad y veracidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La prensa de proximidad fue el tema sobre que el disertó la subdirectora de SEGRE, Anna Gómez, en las Aules d’Extensió Universitària de Guissona. La periodista aseguró que medios como SEGRE son los que dan garantía de pluralidad y veracidad a las informaciones y que son un importante instrumento para hacer frente a las noticias falsas o bulos tan habituales en las redes sociales. También incidió en su papel vital para defender y dar voz al territorio.