Restauran el campanario y ponen mallas para evitar palomas

El ayuntamiento de Tarroja restaurará el campanario de la iglesia de Sant Salvador. Los trabajos, de 30.000 euros están financiados entre el IEI con 20.000 euros, el consistorio y el obispado. La alcaldesa, Imma Secanell, explicó que “se limpiará el interior del campanario y se colocarán mallas metálicas para evitar la entrada de palomas. Asimismo, se reparará la muralla situada debajo del portal. También se restaurará el yugo y se limpiará la campana.