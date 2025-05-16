Tres heridos en Lleida, Seròs y Tremp en siniestros laborales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tres operarios resultaron heridos de diversa consideración ayer por la mañana en accidentes laborales ocurridos en Lleida, Seròs y Tremp en un intervalo de dos horas de diferencia. En los dos últimos, los operarios fueron evacuados en helicóptero. El primero de los siniestros se produjo en la capital del Segrià a las 8.18 horas cuando, por causas que se desconocen, dos hombres estaban cortando ramas y uno de ellos cayó de la carretilla en un camino de Rufea, en l’Horta. Al lugar acudieron dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Guardia Urbana y los Bomberos de la Generalitat. Fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova. El segundo siniestro se registró a las 9.37 horas en Santa Engràcia, núcleo de Tremp, cuando un operario que trabajaba en las obras de una casa cayó de unos tres metros cuando, al parecer, volcó con un tractor en la calle Major. Se activaron un helicóptero de los Bomberos con el GRAE y otro medicalizado del SEM. También dotaciones terrestres de los Bomberos y patrullas de los Mossos. Inicialmente el operario quedó inconsciente, aunque poco después recuperó la consciencia. Finalmente, fue evacuado en helicóptero al hospital del Pallars de Tremp con pronóstico leve. Por último, una persona cayó de unos siete metros de altura en un almacén situado junto a la carretera C-45 en Seròs. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 10.18 horas. El operario se precipitó desde la cubierta del inmueble. Al lugar acudieron Bomberos de la Generalitat, Mossos d’Esquadra y una ambulancia y un helicóptero del SEM. Fue evacuado por aire al hospital Arnau de Vilanova con heridas de diversa consideración.

Cabe recordar que un agricultor de 75 años de Alpicat falleció el miércoles por la noche cuando trabajaba con el tractor en una finca de la partida Pla de Montsó, entre Alpicat y Lleida (ver SEGRE de ayer). Los Mossos seguían ayer investigado el suceso. Al parecer, el tractor arrolló al agricultor, que murió en el lugar. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20.46 horas.