Prumèri semafors en Vilamòs
Aufriràn pas alternatiu ath transit ena trauèssa principau. Installaràn radars pedagogics e passi de pedonhs que s’enlumenaràn e se neuriràn damb pannèus solars
Enes darrèrs ans, eth municipi de Vilamòs a vist incrementar-se significativaments eth volum de toristes qu’arrecep, especiaument pendent es mesi d’ostiu. Açò provòque qu’enes carrèrs mès estrets deth pòble, especiaument en un tram d’uns 300 mètres dera trauèssa principau, agen lòc petites arturades de circulacion. Per aquerò, er ajuntament installarà semafors en andús extrèms tà regular eth pas de veïculs. Aufriràn pas alternatiu gràcies a sensors intelligenti, que detectaràn es veïculs.
Aguesta ei sonque ua des mesures d’un ambiciós projècte entà pacificar eth transit, milhorar era accessibilitat e redusir era accidentalitat en entorn urban. Eth conjunt d’iniciatives, damb un pressupòst de 140.000 èuros, compde damb eth supòrt deth Servei Català de Trànsit e s’emmarque laguens deth plan locau de seguretat viària. Eth projècte tanben includís era reparacion e milhora de paviments, especiaument en centre deth pòble, a on ei mès maumerent, ath delà dera creacion de passi de pedonhs accessibles e senhalizacion adaptada. En aguest sens, es semafors incorporaràn ua senhau sonora entà persones damb discapacitat visuau, mentre qu’enes diuèrsi crozes dera trauèssa s’installaràn lums led, que tanben incorporaràn sensors entà detectar era preséncia de pedonhs, en tot incrementar atau era seguretat de net.
Eth projècte contemple tanben era installacion de radars pedagogics enes entrades deth pòble, damb eth prètzhèt d’informar as conductors dera velocitat ara que circulen entà que poguen redusir-la. D’autes mesures deth projècte s’amiaràn a tèrme ena zòna esportiva, a on se bastirà ua rotonda e s’installaràn tanben jardinères metalliques entà delimitar espacis e milhorar er entorn. Totes es installacions viàries foncionaràn gràcies a un sistèma de plaques fotovoltaiques.
Eth besonh d’aguestes mesures se justifique pera conviuença de diuèrsi tipes de transit (vesiau, pesant e toristic) e es situacions de risc detectades enes darrèrs ans, especiauments en epòques de nauta afluéncia de public.
Er Ajuntament de Vilamòs confide en qu’era metuda en foncionament des semafors e era rèsta de milhores a desvolopar non sonque aumentarà era seguretat, mès tanben contribuirà a dinamizar era economia locau d’aguest parçan e a milhorar era qualitat de vida des vesins e visitaires.
Informacion dera ocupacion deth parcatge en temps reau damb IA
En principau parcatge de Vilamòs, plaçat ena entrada deth municipi, s’installarà un sistèma informatiu d’ocupacion de places en temps reau que foncionarà mejançant intelligéncia artificiau. Aguest sistèma compdarà damb pantalhes informatives e totèms digitaus qu’aufriràn donades actualizades autant sus eth transit coma dera disponibilitat de places de parcatge, en tot apostar per ua mobilitat fòrça mès intelligenta e sostenibla. D’auti municipis dera demarcacion incorporaràn aguest sistèma aguest ostiu, coma ei eth cas dera Vall de Boí, ena Alta Ribagorça, qu’a iniciat aguesti dies era installacion d’aguesti sensors. Ena madeisha zòna de Vilamòs, s’abilitaràn punts de carga entà bicicletes electriques, damb cinc dolhes. Ath delà, er airau compdarà damb bombes de holament e un parcabicicletes, en tot facilitar atau er usatge dera bicicleta electrica e milhorant es servicis entàs usatgèrs d’aguest mejan de transpòrt.