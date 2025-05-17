Siete meses de trabajos nocturnos para renovar 1,5 km de la vía de la Pobla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) prevé que los trabajos de renovación de 1,5 klómetros de la vía del tren de la Pobla entre los apeaderos de Alcoletge y Vilanova de la Barca se desarrollen de noche para no causar afecciones a los servicios habituales de la línea.

Las obras, que FGC acaba de sacar a licitación con un presupuesto de salida de 1,5 millones de euros, se prolongarán a lo largo de siete meses.

La contrata contempla renovar tanto el balasto (para mejorar la estabilidad y el drenaje) como los raíles y las traviesas, estas últimas con la sustitucion de las actuales de tipo bibloque por otras de hormigón monobloque con fijaciones elásticas, más pesadas, con mayor superficie de contacto con el balasto y menos proclives a permitir episodios de dilatación de los raíles en días de temperaturas extremas.

La contrata se enmarca en el proceso de renovación de la vía en el tramo de la línea de la Pobla de Segur que discurre entre Lleida y Balaguer, y que forma parte del núcleo de cercanías de la capital de Ponent.

En ese tramo, cuya infraestructura estaba llegando al final de su periodo de vida útil, FGC renovó el año pasado 700 metros de vía entre los apeaderos de Vilanova de la Barca y de Tèrmens. Hace tres, en 2022, hizo lo propio con otro segmento de 500 metros en ese último término municipal.

La integración del tramo de Lleida a Balaguer en el núcleo de Cercanías de Lleida ha coincidido con un notable aumento del uso del ferrocarril en la línea. Según los datos facilitados por Ferrocarrils de la Generalitat, el tren de la Pobla alcanzó el año pasado los 446.050 usuarios.