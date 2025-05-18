‘Illa no quiere molestar a Sánchez ni al socialismo’

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El secretario de Junts, Jordi Turull, acusó desde el Pallars al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de haber convertido a su ejecutivo “en el gobierno de nadie porque su prioridad es no molestar a Sánchez ni al PSOE”. Durante un acto de partido en Isona, Turull apuntó que en el gobierno socialista “no hay gestión ni ambición” y que Junts quiere convertirse en una “alternativa” que genere esperanza, haga propuestas “claras” y que defienda las clases medias del “infierno fiscal que el Govern de Illa, con los Comuns, quiere aplicar”. Insistió en que el sistema de financiación para Catalunya se debe negociar de forma bilateral con el Estado y se preguntó “en qué lado de la mesa se sentará Illa”. Por su parte, la diputada y alcaldesa de Isona, Jeannine Abella, reprochó que el Pallars se quedara sin helicóptero del SEM, no avanzar los trámites para llenar el pantano de L’Albagés o que cerrara el circuito de motocros de Bellpuig. Insistió en que Junts es “la alternativa” porque cree en la “viabilidad del país”.