Torrebesses viaja al medievo y revive la venta del pueblo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Torrebesses viajó ayer al medievo para revivir la venta del pueblo y el castillo por parte de Manuel Aicart a Bernat de Boixadors en mayo de 1427. La propuesta, impulsada por primera vez por el ayuntamiento, reunió a más de 2.500 personas que pudieron disfrutar de todas las actividades y conocer de primera mano la historia y el patrimonio de la localidad.

La recreación histórica pensada para la ocasión de la mano de la compañía Teatralitzat fue la actividad central de una jornada en la que vecinos y visitantes pudieron ver espectáculos de danza y malabares, pasacalles, una muestra de oficios y artes medievales, talleres de trapecio, circo y manualidades. Otro de los elementos destacados fue la presencia de productores de proximidad que acercaron al público productos como aceite, quesos, mermeladas, miel, cervezas y orelletes.

La propuesta se lleva a cabo bajo la iniciativa Al poble hi ha de tot, que impulsa la comercialización de productos de proximidad en ocho pueblos del Segrià y esfinanciada por el Área de Cooperación Municipal de la Diputación y la Agrupació de Micropobles del Segrià, a través del proyecto Firrum y el Programa.cat, del departamento de Cultura. Esta iniciativa también promueve la celebración de ferias de proximidad durante el año, compartiendo recursos entre los municipios, a la que se han integrado hasta ahora La Granja d’Escarp, Sunyer, Torrebesses y Torre-serona.

El alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, destacó la gran participación de visitantes durante el día y puso el énfasis en el hecho de que la actividad dio el pistoletazo de salida al proyecto de ferias y fórums de proximidad entre los municipios participantes en el proyecto Al poble hi ha de tot. “La jornada es un ejemplo de que, sin vamos juntos y compartimos recursos podemos hacer grandes cosas por nuestros municipios”, dijo.