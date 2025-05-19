Herido grave por un incendio en La Fuliola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una persona fue evacuada ayer al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado grave a consecuencia de un incendio en el garaje de una casa en La Fuliola. Las llamas quemaron un vehículo, una motocicleta y otros materiales, pero quedaron confinadas en el local y no se llegaron a propagar a la vivienda.

Concretamente, los servicios de emergencias recibieron a las 14.33 horas el aviso de un incendio que afectaba el garaje de una casa ubicada en la calle Raval del municipio del Urgell. Un total de siete dotaciones de los Bombers se desplazaron hasta el lugar. Los efectivos del cuerpo pudieron estabilizar las llamas a las 15.21 horas y llevaron a cabo trabajos para comprobar la seguridad de la estructura y de ventilación. El SEM, por su parte, activó una unidad terrestre para evacuar a la persona afectada al hospital.