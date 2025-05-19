Los regantes del canal de Urgell dispondrán de un sexto turno de riego esta campaña

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha acordado asignar un sexto turno de riego por hectárea en las fincas del canal principal atendida "la evolución favorable" de la campaña y las buenas reservas en los embalses de Oliana y Rialb, que se encuentran al 92% y al 97% de su capacidad, respectivamente. Según la institución, este volumen de agua permite garantizar el suministro hídrico con normalidad durante toda la temporada y es por este motivo que han autorizado un sexto 'hidro' por hectárea. Eso equivale a autorizar un turno de riego completo para cada hectárea de cultivo y, según la comunidad, se consolida una dotación que permite a los regantes planificar la producción con garantías.

Esta situación contrasta con la que se vivió hace dos años, en abril del 2023, cuando el canal de Urgell tuvo que cerrar por primera vez en su historia a causa de la sequía.