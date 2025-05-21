Vertiginoso incremento en los embalses de la Ribagorçana, que ya tiene agua para dos campañas

Canelles se encuentra al 85% de su capacidad menos de dos años después de quedar prácticamente vacío y tras la primavera muy lluviosa. - ACA

Publicado por EDUARDO BAYONA

“En temas de agua nunca se puede dar nada por seguro, como hemos visto estos años, pero si no hay sorpresas la recuperación de los embalses del Noguera Ribagorçana permiten dar dos campañas prácticamnete por aseguradas”, señaló José Luis Pérez, presidente del Canal de Aragón y Catalunya.

Las reservas acumuladas en los embalses de la cuenca del Ribagorçana, desde el que se abastecen el Canal de Pinyana (13.086 hectáreas), el Algerri-Balaguer (7.800) y la zona baja del Aragón y Catalunya (44.000, el 98% en Lleida) cuando Barasona carece de caudales para cubrir todo el sistema, han experimentado un vertiginoso incremento esta primavera.

La suma del caudal almacenado en Escales, Canelles y Santa Anna se sitúa en el entorno de la emblemática cifra de los 900 hm3 que permiten dar por garantizados los recursos para el riego durante dos campañas. Los datos de la CHE (Confederacion Hidrpográfica del Ebro) cifraban ayer ese volumen en 890, con el segundo de esos pantanos (el mayor de Lleida) todavía en ascenso, el primero estabilizado y el tercero con una mengua de apenas un hm3 diario.

La Llosa del Cavall, al Cardener, està ja al 75% de capacitat. - AMADO FORROLLA

En solo cien días, entre el 9 de febrero y el 20 de mayo, los tres embalses han visto aumentar sus reservas en 218 hm3, con más del 80% de ese volumen acumulado en Canelles (180 hm3), el grueso del resto en Escales (35) y Santa Anna estabilizado con un ligero incremento de solo tres.

Ese volumen de reservas, que sitúa el conjunto de la cuenca en niveles cercanos a los máximos de este siglo, equivale a la capacidad del embalse de Sant Antoni en el Pallaresa (226 hm3) o a la mitad del de Rialb.

El aumento de las reservas se debe a varios motivos, entre los que destacan tres: la exccepcionalmente lluviosa primavera de este año, con registros en esa cuenca como los más de 80 l/m² de El Pont de Suert, la menor demanda de recursos del regadío por esa abundancia de humedad y la colaboración entre las comunidades de regantes, que ha permitido que Pinyana recibiera en marzo y abril el grueso de su demanda (hasta 4,5 m3/s) desde el Ésera, lo que permitió aumentar las reservas del Ribagorçana.

Por otro lado, el embalse de La Llosa del Cavall ha superado el nivel del 75% de llenado con 60 de los 80 hm3 que le caben, después de dos años de sequía.