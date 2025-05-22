Cuatro detenidos relacionados con el tiroteo de febrero en Tàrrega

Momento del traslado de uno de los detenidos ayer por la mañana en Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a cuatro hombres por su presunta relación con el tiroteo que hubo el pasado 23 de febrero en Tàrrega, según ha podido saber este periódico. Los arrestos fueron llevados a cabo por el Área d’Investigación Criminal (AIC) de los Mossos en Ponent y, según fuentes solventes, el tiroteo se produjo como amenaza o venganza en un conflicto entre dos grupos por tráfico de drogas.

Moment del trasllat d’un dels detinguts ahir al matí a Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

El operativo de ayer se inició sobre las 6.00 horas y hubo tres registros en domicilios de la capital del Urgell en los que decomisaron cuchillos, un arma de perdigones y droga. Uno de los arrestos se produjo en un piso del número 14 de la calle Indústria. Además, los investigadores se llevaron un coche que había en el garaje del bloque. El vehículo tiene un orificio en el chasis que sería de uno de los impactos de bala del tiroteo de febrero. Los agentes también se llevaron varias cajas con material para la investigación. En este inmueble, el registro finalizó pasadas las 9.00 horas.

Les armes intervingudes pels Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

En cuanto al tiroteo, que se produjo sobre las 13.00 horas del domingo 23 febrero, vecinos de la calle del Ferrocarril escucharon al menos dos disparos y vieron a un hombre huir del lugar corriendo. Al parecer, se había peleado con otra persona. Hasta el lugar se desplazaron agentes de los Mossos y de la Policia Local, que localizaron dos vainas en la vía pública. No trascendieron personas heridas.

Los Mossos sospechan que los disparos se produjeron a raíz de un conflicto entre dos grupos por tráfico de drogas. La investigación se sigue por los delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y amenazas.