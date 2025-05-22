Investigan el robo e incendio de un coche en Arbeca
Els Mossos continuen investigant el robatori d’un cotxe el cap de setmana passat a Arbeca que dilluns va aparèixer calcinat a les Franqueses del Vallès, a prop de Granollers, com va avançar SEGRE.
L’incendi va ser al pàrquing de l’estació de Franqueses-Granollers Nord, amb tres cotxes afectats. El propietari del turisme sostret és Ramon Solé, vicepresident primer del consell comarcal de les Garrigues i regidor d’Arbeca. Aquella nit hi va haver diversos robatoris i els lladres van abandonar una furgoneta. Segons sembla estan identificats encara que no consten detencions.