Seròs prepara el recinto de las piscinas para la temporada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La brigada municipal de Seròs está llevando a cabo trabajos de limpieza, pintado y mantenimiento de las zonas verdes, juntado de baldosas y reparando el pavimento de las piscinas municipales para que los usuarios puedan disfrutar de las instalaciones durante los meses de más calor. Se ha llevado a cabo una reparación en la tubería de la piscina mediana, para sellarla y evitar una fuga de agua localizada. También se han sustituido los depósitos de cloro, incluyendo una mejora en el sistema de suministro desde el exterior, evitando el contacto con los productos químicos. En paralelo, ya se pueden comprar los abonos de la temporada.