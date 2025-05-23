Denuncian la “falta grave” de atención sanitaria en Ponent

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los presidentes de seis consells comarcals de Ponent denunciaron ayer, en una reunión en el Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, la “falta grave de servicios sanitarios” en zonas rurales. Esta fue la queja que compartieron Antoni Villas, de Les Garrigues, José Luis Marín, del Urgell, Carles Palau, del Pla d’Urgell, David Masot, del Segrià, Miquel Plensa, de la Noguera, y Ramon Augé, de la Segarra.

“Hay pueblos donde el médico solo pasa una vez por semana, y en otros ni siquiera eso. Es claramente insuficiente para una población envejecida en un 20-25% y requiere una atención más continuada”, advirtió Palau. Los presidentes de los consells acordaron trasladar estas peticiones urgentes a Salud. Reclamarán una mayor dotación de profesionales y mejoras estructurales para garantizar una atención básica y digna. En la reunión abordaron asuntos como la financiación “insuficiente” de los consells o la falta de recursos para programas de vivienda. Palau señaló que las oficinas solo disponen de fondos para un técnico a media jornada: “Es fundamental tener uno a tiempo completo, si queremos poner en marcha planes como el de los 50.000 pisos de la Generalitat”, remarcó. La de ayer fue la primera de una serie de reuniones para consolidar una agenda conjunta para presionar a las administraciones superiores.