Entrega de la XXII edición de los Premis dels Treballs de Recerca
Guissona acogió ayer la entrega de la XXII edición de los Premis dels Treballs de Recerca de los alumnos de bachillerato de la Segarra. El primer premio en la modalidad de ciencias sociales fue para Mar M.T, alumna del INS Antoni Tarroja y autora del trabajo ‘Cervera per a les persones celíaques: realitat o il·lusió?’. El primer puesto en la modalidad de ciencias fue por Pau C.J, Jose Luis C.C y Xavier M.M del INS Guissona por su trabajo ‘Trens de levitació magnètica’.