La Fiscalía investiga una presunta malversación en el Conservatori

Fiscalía investiga una denuncia sobre presunta malversación y otras irregularidades en el Conservatori de Cervera. La interpuso el pasado mes de septiembre una funcionaria que desempeña tareas administrativas en este equipamiento, y apuntó en ella a supuestas infracciones como fraccionamiento de facturas, contratacions indebidas, acoso laboral e irregularidades en nóminas, entre otras. Así lo explicó ayer la Paeria en un comunicado, en el que afirma que el Ministerio Fiscal “solicitó información al ayuntamiento, concretamente al secretario municipal” hace aproximadamente un mes “sin recibir respuesta”. El secretario murió el viernes de la semana pasada.

Cuando el Paer en Cap, Jan Pomés (PSC), tuvo constancia de la investigación de la Fiscalía consultó al secretario y este, según el consistorio, “negó haber recibido ninguna comunicación” al respecto. “Ante esta contradicción y la falta de colaboración interna, el alcalde decidió designar una abogada asesora a título personal”, afirmó la Paeria. Antes de acudir a la Fiscalía, la empleada del Conservatori había formulado su denuncia ante la Paeria en julio de 2024. Lo hizo a través del canal de denuncias municipal, “un organismo bajo la responsabilidad del secretario municipal”, según el consistorio. Su resolución, dictada el pasado 11 de mayo, concluyó que no había malversación de fondos y que el caso debería archivarse, pero esta resolución quedaría sin efecto al haber una investigación penal en curso.

La Paeria afirmó que el abogado del secretario municipal contactó con la Fiscalía en nombre del alcalde cuando, según el consistorio, “no tenía autorización expresa” para hacerlo. Fuentes próximas al proceso explicaron que el abogado lo hizo para presentar al Ministerio Público la resolución que instaba a archivar la denuncia.

La Paeria explicó que su intención al emitir un comunicado es “garantizar la transparencia de los procedimientos” y salir al paso de rumores e información imprecisa que, según dijo, se ha difundido tras la muerte del secretario municipal. Sin embargo, el documento difundido por el consistorio ha sido motivo de polémica.

La CUP, que estuvo en el ayuntamiento el mandato anterior, calificó de “irresponsabilidad” publicarlo al poco de fallecer el secretario municipal. “No es un ejercicio de transparencia, sino una aportación al safareig”, valoraron.

Cabe recordar que, el pasado marzo, la Paeria decidió disolver el patronato de la Escola de Música y del Conservatori de Cervera para agilizar su gestión a través del ayuntamiento. Desde la dirección del Conservatori consideraron entonces que las denuncias que cuestionaban el funcionamiento de la institución y su gestión no tenían fundamento.

La Paeria va instar 3 cops el secretari que es jubilés

La Paeria expresó ayer “sus más sinceras condolencias” a la familia, amigos y compañeros del secretario municipal por su muerte la semana pasada. “Su pérdida deja un vacio enorme en el corazón de todos aquellos que lo conocieron y trabajaron con él”, afirmó el consistorio, que destacó su “gran calidad humana”. El ayuntamiento explicó que, “a causa del estado de salud” de este empleado municipal, se le instó en varias ocasiones a jubilarse desde finales de diciembre de 2024. La tercera y última fue el pasado 9 de mayo, si bien el secretario no firmó el acta de cese, según el ayuntamiento.