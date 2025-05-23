Reunión a cuatro bandas para tratar de formar gobierno en Almacelles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los grupos municipales de Junts, ERC, PSC y Comuns de Almacelles participaron ayer en una reunión a cuatro bandas para tratar de formar una nueva mayoría de gobierno, después de que Joan Bosch formalizase su renuncia a la alcaldía el pasado miércoles y que su formación, Pacte Local (PL), pasase a la oposición. El encuentro acabó sin acuerdos, si bien los participantes se emplazaron a nuevas reuniones.

El encuentro, convocado por ERC, tenía como objetivo inicial tantear la propuesta de los republicanos de formar un gobierno de unidad que incluya a las diferentes formaciones políticas hasta que se celebren las elecciones municipales de 2027. El grupo de PL fue el único que no acudió a la reunión, porque ha descartado formar parte de una nueva alianza.

Las negociaciones para formar gobierno tienen como fecha límite el 4 de junio. Se cumplirán diez días hábiles desde la renuncia del alcalde, y la normativa exige celebrar en este plazo un pleno para investir a uno nuevo.