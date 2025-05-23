Una discusión y adelantamientos temerarios: investigan las extrañas circunstancias del accidente mortal de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Vídeo: Ariadna Sánchez / Noguera TV Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra seguían investigando ayer las extrañas circunstancias del accidente mortal que hubo el miércoles en la C-12 en Balaguer. Cabe recordar que hubo una colisión entre un turismo –con matrícula inglesa– y un todoterreno. El primero lo conducía un hombre de 33 años originario de Rumanía, que resultó herido crítico, mientras que su acompañante, una mujer de 27 años originaria de Cuba, falleció. El otro conductor resultó herido grave.

Trànsit informó que se produjo por una colisión por embestida por invasión del sentido contrario del coche, que perdió el control. Iban en dirección sur.

Al parecer, un testigo explicó a los Mossos que el hombre y la mujer, que no eran pareja, se habían discutido y que él la había hecho subir al coche en contra de su voluntad. Además, habría hecho varios adelantamientos temerarios. El hombre permanecía ayer en estado crítico en el Arnau de Vilanova y, si acaba recuperándose, presumiblemente acabará siendo arrestado como presunto autor de un delito de homicidio (por imprudencia grave) y un delito de lesiones.