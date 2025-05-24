Colaboración policial para detener al presunto asesino de payeses

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos, Ramón Chacón, recordó ayer que gracias a la buena complicidad con los cuerpos policiales españoles y con el francés se pudo detener al presunto autor de la muerte de un agricultor en Vilanova de la Barca, en el Segrià, y de dos en Navarra, que había sido condenado por la Audiencia Nacional por yihadismo. Por ello, destacó la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada. Así lo dijo en celebración del Dia de les Esquadres de esta comisaría, en la que defendió que la Policía catalana seguirá “al pie del cañón” para combatir el crimen organizado y la violencia especializada. “Los delincuentes están fuertes, pero no tenemos miedo”, indicó. Remarcó que en 2021 decomisaron más de 24.000 kilos de hachís, lo que supone “más droga que nunca”, y avisó de que el año pasado detuvieron a miles de agresores sexuales. En cuanto a las armas de fuego, Chacón dijo que se han incrementado significativamente los tiroteos.