Diez plazas de centro de día en la residencia de Artesa de Segre

El ayuntamiento de Artesa de Segre ha dado luz verde a la creación de diez plazas de centro de día en la residencia municipal, gestionada por el Centre Geriàtric del Pirineu. El alcalde, Francesc Puigpinós, explicó que esta iniciativa llega tras la demanda de familias de la localidad que buscaban una opción para las personas mayores que requieren atención durante el día, pero no necesariamente una residencia con atención integral y permanente. Añadió que la Generalitat ha otorgado al consistorio la posiblidad de crear este servicio con diez plazas, de las cuales ocho serán públicas y dos privadas.

En cuanto al equipamiento, explicó que se ha habilitado un espacio en la residencia municipal que hará de centro de día y se ha construido un lavabo con ducha. Asimismo, aseguró que los usuarios optarán a los mismos servicios que hay en el geriátrico, desde el servicio de peluquería a un podólogo. “Rebicirán atención durante el día incluyendo actividades terapéuticas y recreativas”, dijo.

Según Puigpinós, en el caso de Artesa de Segre, hay personas mayores que aún mantienen cierta autonomía, pero que requieren ayuda para hacer actividades de la vida diaria o necesitan un entorno estimulante, y otras que necesitan ser atendidas durante unas horas al día para evitar que el cuidado recaiga exclusivamente en sus familiares. El servicio contemplará una estancia más larga, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, o solo a partir del mediodía, y ambos incluirán las respectivas comidas en función de la hora de entrada y salida.

El consistorio aprobó en el último pleno el reglamento del servicio y estudio económico, que podría entrar en funcionamiento antes del verano, una vez finalizado el periodo de exposición pública.

La residencia municipal de Artesa de Segre está gestionada desde hace más de una década por la empresa Centre Geriàtric del Pirineu. Está compuesta por 34 plazas de régimen de residencia asistida y el centro colabora con el departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat. De estas 34 plazas, diez son plazas concertadas. El consistorio había previsto la construcción de un casal para la gente mayor al lado de la residencia municipal, aunque el proyecto quedó paralizado hace más de una década y no prosperó.