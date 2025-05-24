La conflictividad ha cambiado de barrio en Balaguer: deja el centro y se va al Eixample

La conflictividad ha cambiado de barrio en Balaguer. Tras la significativa disminución de incidentes en el Centro Histórico. donde un despliegue intensivo de los Mossos d’Esquadra (antidisturbios) patrulló 400 horas entre febrero y abril, ahora son otros barrios del Eixample los que sufren conflictos a diario.

Así sucede en la zona de la plaza Lluis Companys, al lado de la iglesia del Sagrat Cor, o en la plaza de la Sardana. “Estamos hartos porque cada día se repiten situaciones violentas e incluso amenazas, hay peleas y muchos trapicheos que incomodan”, afirmaron vecinos de la plaza Lluís Companys, donde este mes de mayo hubo una agresión a una vecinas por llamar la atención a un niño que jugaba con una pelota. La víctima presentó denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

Residentes en la zona iniciaron una recogida de firmas, que entregaron a la Paeria. Exigen medidas urgentes para acabar con estos actos “agresivos y problemáticos provocados por conciudadanos”, explicaron. “La plaza es pública, pero quien disfruta de este espacio debería tener más civismo y respetar a los residentes en la zona”.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, apuntó que se ha intensificado la presencia policial en otras zonas conflictivas de la ciudad, donde se han retirado bancos y jardineras para evitar la concentración de grupos “problemáticos”. Precisamente, una medida similar se estudia aplicar también en el entorno de la iglesia del Sagrat Cor y en la carretera de Camarasa.

La alcaldesa reconoció la necesidad de adaptar dispositivos de seguridad a esta nueva realidad y avanzó que se evaluará, junto con los cuerpos policiales, la posibilidad de nuevas actuaciones para contener el problema. “Ya se llevan a cabo patrullas mixtas de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para intensificar la vigilancia, ya que los vecinos nos han manifestado sentirse inseguros en varias ocasiones”, dijo. Sin embargo, González apuntó que implementar medidas urbanísticas disuasorias tampoco es la solución, ya que “la conflictividad puede ir moviéndose”, dijo. Los residentes de esta zona de Balaguer exigen también retirar parte del mobiliario urbano, bolardos y juegos infantiles para que no se concentren grupos de personas “que solo traen problemas”, dijeron.