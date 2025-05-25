Unos 70 turistas pagan 50 euros por recoger de los árboles 5 kilos de cerezas en Aitona

Los participantes en una de la fincas de Aitona recogiendo las cerezas que se llevaron en cajas. - PAU PASCUAL

Unos 70 turistas llegados de distintos puntos de Catalunya recogerán a lo largo de este fin de semana cerezas en Aitona. Lo harán en el marco de la campaña Aitona en Fruita, que forma parte del proyecto de Fruiturisme. Los primeros 35 llegaron ayer. Acompañados por un agricultor, pudieron recolectar hasta cinco kilos de cerezas por persona al pagar 50 euros.

Este precio incluía un vermut para dos personas: el Vermut Polvorí de Raimat, con productos locales como queso, secallona y chololate, entre otros. Esta previsto que hoy otras 35 personas puedan repetir la experiencia de recoger las cerezas directamente desde el árbol con la ayuda del agricultor. En total, se prevé recolectar durante el fin de semana un total de 100 kilos.

Esta iniciativa, impulsada por el ayuntamiento de Aitona, tiene como objetivo promover el consumo de proximidad, sin intermediarios y acercar a los visitantes la cultura agrícola del municipio. El teniente de alcalde, Jordi Vidal, explicó la satisfacción de “ofrecer estas experiencias a los visitantes, que después dan continuidad a las actividades de la época de floración y que se suman a la posibilidad de recoger melocotones en los frutales en junio”.

El Fruiturismo se puso en marcha hace más de diez ños, centrado en la floración de los frutales y las rutas por los campos teñidos de rosa. Aitona en Fruita se inició en 2019 con la recogida de melocotones, nectarinas y paraguayos, y el año pasado se introdujo también la cereza, una fruta muy valorada tanto por su calidad como por su vinculación con las tradiciones del territorio.

Este año la campaña se inició hace 15 días con la recogida del albaricoque. El Fruiturisme seguirá con experiencias como la recoleccción de higos y nueces, previsto para los meses de septiembre y octubre. Más de 20.000 personas pudieron disfrutar en marzo de los campos en flor, con propuestas que combinaron la belleza del paisaje con la promoción del sector gastronómico, agrícola y turístico del municipio. El Fruiturisme sumó este año Aitona, un somni en rosa, primera experiencia nocturna y la primera feria agroalimentaria.