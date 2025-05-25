Un vehículo vuelca en la carretera C-12 en Maials

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vehículo ha sufrido una salida de vía y ha acabado volcando en el lateral de la calzada este domingo en la carretera C-12 a su paso por Maials. El aviso del incidente se ha recibido a las 18.01 horas en el punto kilométrico 103,1 de esta vía.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el accidente ha dejado a una persona herida de carácter leve, que ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Los servicios de emergencia se han desplazado al lugar de los hechos para atender a la víctima y gestionar la situación.

Incidente al A-2 en Cervera

De manera paralela, los Bomberos de la Generalitat han trabajado en otro incidente en la Segarra. Se trata de un vehículo que se ha incendiado en la autovía A-2 a su paso por Cervera. Aunque en este caso no se han registrado heridos, el incidente ha obligado a cortar temporalmente la circulación en esta vía, generando retenciones de aproximadamente dos kilómetros.