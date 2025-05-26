Un pueblo de Lleida homenajea al donante que financió arreglar las calles tras hacer fortuna en las Américas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Boldú rindió homenaje el pasado sábado a Carles Ardevol Solà, un vecino de la localidad que hizo fortuna en las Américas y hace 40 años donó diez millones de pesetas para hacer realidad el proyecto de pavimentación de todas las calles de este pueblo del Urgell y construir la red de agua potable con el objetivo de mejorar los servicios de sus vecinos.

Cuatro décadas después de ese regalo, en el marco de la Festa Major del Roser, el ayuntamiento de La Fuliola quiso agradecer la “gran generosidad” de Carles Ardevol Solà entregando un obsequio conmemorativo a descendientes directos del homenajeado, entre los que había nietos y bisnietos, que se desplazaron hasta Boldú expresamente para la ocasión desde Guatemala.

El alcalde de La Fuliola y vecino de Boldú, Jaume Ferrer, explicó que se trata de un homenaje “necesario” a un vecino que “a pesar de irse y hacer fortuna en las Américas dedicándose a la producción de café, siempre tuvo su localidad natal, Boldú, bien presente e incluso está enterrado en el cementerio del pueblo”. Ferrer aseguró que “en el pueblo siempre le agradeceremos su generosidad”.

Boldú también cuenta con un paseo dedicado a Carles Ardevol Solà, quien descubrió la placa inaugural de las obras de pavimentación y de la red de agua potable junto al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el día 27 de octubre de 1985. El proyecto costó un total de 34 millones de pesetas y Ardevol regaló 10 millones, el importe que tenían que pagar los vecinos ya que el resto estaba financiado por el entonces Plan de Obras y Servicios.

El homenaje tuvo lugar el pasado sábado a medianoche, una vez culminó la cena popular de la Festa Major del Roser que se celebró después de la tradicional plantada del chopo. Los descendientes de Carles Ardevol Solà recibieron un cuadro con fotografías de la inauguración de la obra y un recorte de un periódico de la época. El alcalde hizo entrega del cuadro a los familiares de Ardevol junto a la concejala Mar Ribalta. Una vez entregado el cuadtro conmemorativo, se procedió a hacer una foto de familia entre los descendientes del homenajeado y familiares que aún residen en el municipio de La Fuliola.