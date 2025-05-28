A juicio a a la conductora que causó la muerte de tres motoristas en Alfés: le piden 6 años de prisión

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ya ha fijado la fecha de juicio contra la conductora de unos 60 años acusada de causar el 22 de septiembre de 2022 un accidente en el que fallecieron tres motoristas en la carretera C-12 en Alfés . La vista oral tendrá lugar a partir del 13 de noviembre, es decir, más de tres años después del siniestro. La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión y que se le prohíba conducir durante nueve años al considerarla autora de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, como avanzó SEGRE en julio del año pasado.

Una de las familias de las víctimas, que ejerce la acusación particular y que está representada por el abogado Xavier Prats, eleva la petición de pena a los nueve años de cárcel y los 13 años y medio en la prohibición de conducir. En cuanto a la indemnización, el Ministerio Público considera que se debe fijar tras la práctica de la prueba, mientras que la acusación particular reclama 358.746 euros.

La Fiscalía mantiene, basándose en el informe de los Mossos d’Esquadra, que la acusada “tomó con su mano derecha el vaso lleno de café con leche que había adquirido en una gasolinera dos kilómetros antes y que se encontraba depositado en la zona de la palanca del cambio, y bebió de él durante el tiempo suficiente para que, a causa del total incumplimiento de las obligaciones de mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción que dicha acción suponía, el vehículo se fuera desviando del centro del carril por el que circulaba hacia la derecha sin que fuera capaz de advertir que abandonaba la vía”.

Por este motivo, “colisionó con el bordillo con uno de sus neumáticos, a causa de no mantener las dos manos en el volante, de no tener visión frontal de la vía y del resto de usuarios de la misma, y no estar prestando atención alguna a la conducción”. De esta forma, según la Fiscalía, giró hacia la izquierda, hubo una “súbita invasión” del carril izquierdo y el vehículo de la acusada “provocó una gran colisión frontal con dos de las motocicletas”. En el siniestro fallecieron un vecino de Lleida de 43 años, una vecina de Lleida de 34 y una vecina de Logroño de 44.