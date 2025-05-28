Festejos aptos para celíacos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola se ha convertido en uno de los primeros municipios de Ponent en firmar un acuerdo con la Associació de Celíacs de Catalunya para garantizar que todos sus actos populares sean seguros para las personas celíacas. La iniciativa busca asegurar que nadie quede excluido de las festividades locales por cuestiones de salud. El alcalde, Francesc Balcells, explicó que el municipio lleva años mostrando sensibilidad hacia la enfermedad celíaca, con propuestas como ofrecer caramelos sin gluten durante la noche de Reyes. Sin embargo, este nuevo convenio supone un paso más allá al formar a un grupo de voluntarios locales para garantizar la seguridad alimentaria. “En este momento ya hay once personas formadas para certificar que los productos que se sirven en las fiestas no contienen gluten ni trazas, evitando la contaminación cruzada”, detalló Balcells. Además, subrayó que este modelo es fácilmente replicable en otros municipios, y animó a las instituciones a seguir el ejemplo de El Palau.

Una de las voluntarias, Helena Guash, madre de una niña celíaca, destacó la importancia de esta iniciativa: “Antes, cuando había una fiesta infantil, teníamos que preparar su merienda desde casa, porque no sabíamos si habría algo que pudiera comer. Ahora vamos con la tranquilidad de saber que hay opciones seguras para ella”. También enfatizó que aún existe mucho desconocimiento social sobre la enfermedad: “Mucha gente no entiende la diferencia entre una intolerancia y una celiaquía. No basta con evitar el gluten, hay que prevenir cualquier mínima traza”.

Asimismo, Montse Fabrés ha convertido una experiencia personal en un proyecto empresarial: El Davantal Net de Gluten, un obrador artesano especializado en productos sin gluten. Su motivación nació hace nueve años, cuando le diagnosticaron celiaquía a su hija. Al no encontrar en la zona ninguna panadería o pastelería que ofreciera productos de calidad, decidió iniciar un proceso autodidacta. Lo que al principio fue una necesidad se convirtió en vocación y posteriormente en un negocio. Fabrés asegura que su objetivo ha sido siempre derribar mitos. “No me gusta hablar de pan normal, sino de pan convencional. Y todo lo que puedes encontrar en una pastelería, lo puedes encontrar también aquí, pero sin gluten”, explica. Montse también ofrece una selección de productos que complementan la oferta. Se estima que alrededor del 2% de la población es celíaca, aunque muchos casos permanecen sin diagnosticar. “No es que no existan, es que no saben que lo son”, apuntó Balcells.