La Generalitat rechaza incorporar seis espacios de la finca de Vallmanya en el expediente de bien cultural de interés nacional

El Departamento de Cultura rechaza incorporar seis espacios de la finca de Vallmanya, situada en Alcarràs (Segrià), en el expediente de declaración de la casa –donde residió el presidente Francesc Macià- como bien cultural de interés nacional (BCIN). De esta manera, ha desestimado las alegaciones presentadas por miembros de la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, que considera estos elementos como un "conjunto inalienable de la historia de la finca". De hecho, argumenta que dos de ellos podrían ser tomados en consideración, pero concluye que sólo tienen una relación "circunstancial" y vinculada a la actividad económica de la finca. Con respecto al resto, afirma que son elementos que se construyeron años después de la muerte del presidente.

El informe de respuesta al escrito de alegaciones asegura que la primera referencia que hay del camino de los cipreses, la báscula de vehículos pesados y la plataforma de hormigón por las casas de los colonos es del año 1945, según las bases de datos del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC). Con respecto al edificio de las escuelas nuevas, argumenta que aparece por primera vez al ortofotomapa elaborado entre 1983 y 1992. Por lo tanto, en estos casos se argumenta que no se puede establecer una relación con el presidente Francesc Macià.

En cuanto a las escuelas viejas, el informe reconoce que hay documentación que constata que el presidente encargó hacer el edificio y que también asumió la contratación del profesor encargado de dar clases a los hijos de los aparceros. En este sentido, detalla que la construcción empezó a partir de 1914 y no más tarde de 1928. En el caso de la casa de los cazadores, también ve verosímil que Macià encargara su construcción. Sin embargo, considera que la declaración pone como elemento central y protagonista del BCIN la casa, no sólo por el hecho de residir el presidente, sino como "espacio de reflexión y gestión de estrategias políticas".

Por su parte, integrantes de la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, ven "incomprensible" negar la inclusión de los edificios de las escuelas viejas y la casa de los cazadores por el hecho de "ficcionar en qué lugares o cuáles otros de la finca tomaba sus decisiones Francesc Macià", según han difundido en un comunicado. Con respecto a los otros elementos, consideran que son importantes por el hecho de que forman parte de la masía y son un "conjunto patrimonial" a proteger "para entender y explicar la actividad agraria que se desarrollaba".

Para la Iniciativa Popular, la desestimación de sus alegaciones supone un "despropósito", recordando que, argumentan, el Departamento de Cultura no quería declarar Cal Macià como BCIN en un primer momento.