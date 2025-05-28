Hasta 120 placas solares en el tejado del colegio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Miralcamp ha iniciado la instalación de un sistema solar fotovoltaico para autoconsumo eléctrico compartido en el tejado de la escuela de Primaria Sant Miquel. Esta actuación representa un paso importante hacia la eficiencia energética y la transición ecológica del municipio, tal y como destacó el alcalde, Melcior Claramunt. El proyecto prevé colocar 120 placas solares con una potencia total de 60 kW. La energía generada se destinará a cubrir el consumo eléctrico de varios equipamientos municipales, como la escuela, el ayuntamiento y la planta potabilizadora. Tendrá capacidad para suministrar energía a edificios municipales situados en un radio de hasta dos kilómetros.

Con un coste total de 45.000 euros, el proyecto ha sido financiado en un 85% gracias al programa Reto Demográfico DUS 5000. Así, el ayuntamiento ha aportado 6.000 euros y se prevé que la instalación esté totalmente amortizada en el plazo de un año, según explicó el primer edil. La puesta en marcha está prevista para el mes de julio.

La instalación de placas se ha incrementado en los últimos años en la comarca del Pla d’Urgell. Municipios como El Poal o Bellvís ya las tienen instaladas en sus equipamientos municipales. En Mollerussa, la cooperativa La Plana Sostenible trabaja en un proyecto que incluye colocar placas en la cubierta de los pabellones feriales de la capital. La entidad está abierta a la incorporación de más socios.