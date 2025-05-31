BonÀrea impulsa una estación de servicio en la calle Urgell de Balaguer
BonÀrea ha iniciado las obras de construcción de una nueva estación de servicio en la calle Urgell de Balaguer. Este equipamiento se ubicará al lado de una superficie comercial y delante del hospital sociosanitario Hestia Balaguer.
El edil de Urbanismo, Guifré Ricart, apuntó que el grupo BonÀrea ya dispone de una gasolinera en el polígono industrial Camp Llong de Balaguer y está será la segunda en la capital y también la segunda de la calle Urgell.