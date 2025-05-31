BonÀrea impulsa una estación de servicio en la calle Urgell de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

BonÀrea ha iniciado las obras de construcción de una nueva estación de servicio en la calle Urgell de Balaguer. Este equipamiento se ubicará al lado de una superficie comercial y delante del hospital sociosanitario Hestia Balaguer.

El edil de Urbanismo, Guifré Ricart, apuntó que el grupo BonÀrea ya dispone de una gasolinera en el polígono industrial Camp Llong de Balaguer y está será la segunda en la capital y también la segunda de la calle Urgell.