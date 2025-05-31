Foradada inaugura la reforma y la mejora del edificio consistorial

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Foradada inauguró oficialmente las obras de reforma y mejora del ayuntamiento, que han supuesto una inversión de 170.000 euros y han sido financiadas con ayudas del Plan de Obras. El acto estuvo presidido por Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya. El edificio cuenta ahora con un local social, la oficina de turismo, una sala de plenos y el archivo municipal. También se ha instalado un ascensor para mejorar la movilidad en el edificio.