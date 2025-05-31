Protegen la escuela Els Planells de Artesa de Segre del vandalismo

El ayuntamiento de Artesa de Segre instalará vallas metálicas y cámaras de videovigilancia en el colegio Els Planells como medida disuasoria ante los recientes actos incívicos registrados en el centro educativo. En las últimas dos semanas, el colegio ha sufrido dos intrusiones nocturnas que han causado importantes destrozos en el equipamiento.El alcalde, Francesc Puigpinós, explicó que los autores de los hechos accedieron a distintas instalaciones del centro causando daños en el mobiliario y deteriorando trabajos realizados por los alumnos o vaciando extintores contra incendios en los pasillos. Añadió que el estado en que quedó el colegio tras estas incursiones fue “nefasto”.El consistorio espera que estas nuevas medidas de seguridad contribuyan a evitar futuros incidentes y a preservar el entorno escolar como un espacio seguro y respetado por toda la comunidad. También desde la comunidad educativa denunciaron estos hechos y reivindicaron que los “comportamientos incívicos” deben desaparecer. Según el primer edil, la instalación de las rejas permitirá bloquear el paso desde la calle a una claraboya que es por donde saltan y entran al recinto, en la zona de los más pequeños del centro. Mientras, la cámaras de seguridad registrarán todas las imágenes durante la noche. Añadió que cuando llega el buen tiempo es costumbre que alrededor del colegio se junten grupos de jóvenes.