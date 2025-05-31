Sondeo a los vecinos de Balaguer sobre el futuro centro histórico

La Paeria de Balaguer ha puesto en marcha una consulta ciudadana para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el futuro del Centro Histórico de la capital de la Noguera. Esta iniciativa, que estará abierta hasta el 15 de junio, pretende recopilar ideas y propuestas para impulsar mejoras en este barrio, y está abierta tanto a residentes de Balaguer como a vecinos de poblaciones cercanas mayores de 15 años. El formulario incluye preguntas sobre aspectos que afectan directamente a la calidad de vida en el centro como la movilidad, limpieza, servicios disponibles, aparcamientos, sobre las carencias que han detectado o qué modificaciones propondrían. “Queremos construir un barrio más habitable, sostenible y vivo, y eso solo será posible con la implicación activa de los vecinos”, dijo la alcaldesa, Lorena González. Los interesados pueden participar a través de la Bústia Ciutadana en la web de la Paeria. Además, este fin de semana se habilitará un punto de refuerzo presencial en el marco de la Festa de l’Harpia.

La alcaldesa explicó que esta acción forma parte del trabajo previo para elaborar el proyecto que presentará la Paeria para optar a las ayudas de la próxima convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat. Avanzó que ya se ha constituido una comisión que está elaborando un diagnóstico sobre el centro, sentando las bases para este proyecto que debe combinar tres ejes fundamentales: la intervención urbanística, la transición energética y ecológica y la acción comunitaria. En este sentido, apuntó que “la encuesta es uno de los primeros pasos para potenciar la acción comunitaria, como herramienta clave para transformar el barrio”. El consistorio ha hecho un llamamiento a la participación de todos los sectores implicados vecinos, comerciantes, entidades y visitantes, para que el proyecto final refleje las necesidades y aspiraciones de la comunidad, garantizando así una revitalización efectiva del barrio. En 2004 se iniciaron las obras de regeneración urbanística del casco antiguo con el primer Pla de Barris de la Generalitat, que supuso la creación de nuevos viales, equipamientos y el derribo de un centenar de edificios, aunque las obras no consiguieron revitalizar económicamente el centro.