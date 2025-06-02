‘Deixalles 81’ y ‘Tres Panys’ ganan el concurso de teatro de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Las compañías Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines y Tres Panys de Moià se adjudicaron el pasado sábado la 36 edición del Concurs de Grups de Teatre Ciutat de Tàrrega organizado por BAT con La filla del mar de Àngel Guimerà, uno de los clásicos más memorables de la literatura dramática catalana. Se trata de la primera vez que estas compañías, que en este caso presentaron una coproducción, ganan el certamen de Tàrrega, hecho que les permitirá participar en FiraTàrrega 2025. Destacar que el elenco de la representación estaba formado por una veintena de jóvenes actores y actrices. Estas compañías se adjudicaron cuatro galardones más: mejor dirección y segundos premios de montaje y presentación escénica, actor y actriz principal. Josep Canet, director de Deixalles 81, destacó que “ganar este concurso siempre ha sido una aspiración por lo que nos hace una ilusión inmensa, además poder actuar en FiraTàrrega es muy grande y bonito”. Canet afirmó que “Tàrrega es la cuna del teatro y poder actuar con un Teatre Ateneu lleno de espectadores fue brutal, gozamos muchísimo”. Estrenaron La filla del mar en noviembre y hasta ahora han ofrecido 5 actuaciones. Otra compañía que se llevó cinco galardones fue B de Butsènit de Lleida con La función que sale mal que se adjudicó: Votación popular, primeros premios de montaje y presentación escénica y actor principal y actriz de reparto así como el segundo premio de actor de reparto. El segundo mejor grupo fue Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda con La criada de dues mestresses que también se adjudicó los segundos premios de mejor dirección y actriz principal. Encert de Sabadell con Això no és vida se llevó el tercer premio de mejor grupo; Pam Teatre con Gustafsson R-60, el segundo premio de actriz de reparto, y Génesis de Fraga con Invisibles, mejor actor de reparto. El presidente de BAT, Joan Ribó, destacó la buena acogida del concurso con “1.800 espectadores, unos 300 por función, y 120 abonos” y agradeció el apoyo de las instituciones y 25 comercios y empresas. Por su parte, la alcaldesa, Alba Pijuan, afirmó que “la ciudad se mueve todo el año con el teatro”. La tesorera de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, Remei Ullate, dijo que actualmente son 342 grupos.