Denuncian actos vandálicos en las instalaciones de L’Era

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de la Fuliola denunció la semana pasada actos vandálicos en las instalaciones y el entorno de L’Era, donde cada año se celebran las fiestas del Segar i el Batre, tras encontrar mobiliario roto, basura tirada y restos de fuego, entre otros destrozos. El consistorio anunció “las medidas necesarias” para evitar que vuelvan a suceder. En este sentido, adelantó que interpondrá una denuncia y en caso de detectar personas extrañas en la zona en un futuro, intervendrá de forma directa. También reconoció que “éramos conscientes de que de forma muy puntual jóvenes y no tan jóvenes organizaban botellones allí pero habíamos hecho la vista gorda”, aunque el fin de semana del 23 al 25 de mayo los destrozos fueron importantes.

El ayuntamiento recordó que “estos destrozos los pagamos entre todos los vecinos ya que a pesar de tratarse de un espacio privado, está gestionado por el consistorio para poder ofrecerlo como sede de eventos en condiciones a las entidades locales que previamente lo soliciten”.

El consistorio también agradeció y pidió la colaboración vecinal para pillar a los autores de actos vandálicos que se produzcan en el municipio.