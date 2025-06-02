Pillado por el radar a casi 200 km/h en la C-14 en Ciutadilla y los Mossos lo consiguen parar en Montblanc

El vehículo 'cazado' por el radar de velocidad a 194 kilómetros por hora en la C-14 en Ciutadilla.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un conductor de 50 años que circulaba a 194 kilómetros por hora en un tramo de la C-14 a su paso por Ciutadilla (Urgell), donde la velocidad máxima permitida es de 90 km/h. El infractor tendrá que comparecer ante el juzgado de instrucción de Cervera cuando sea requerido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes durante un control de velocidad establecido en el punto kilométrico 59 de la C-14. Hacia las 11 horas, el cinemómetro detectó un vehículo que superaba en más del doble la velocidad máxima autorizada en aquel tramo, lo cual constituye un delito contra la seguridad vial.

Agentes de tráfico de la Región Policial Ponent y del Camp de Tarragona consiguieron interceptar al vehículo en Montblanc. Después de verificar la infracción, los agentes procedieron a la inmovilización inmediata del turismo, que ha quedado a disposición de la autoridad judicial, mientras que el conductor tendrá que afrontar las consecuencias penales de esta grave infracción.