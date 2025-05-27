'Cazado' con un BMW M3 a 218 km/h por una carretera de 90 de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente un conductor de 40 años por circular a 218 kilómetros por hora en un tramo leridano de la carretera C-14 donde el límite establecido es de sólo 90 km/h. El hombre tendrá que responder ante la justicia como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Los hechos tuvieron lugar el viernes pasado durante un control rutinario de velocidad establecido por los agentes de tráfico en el punto kilométrico 59 de la C-14, dentro del término municipal de Ciutadilla, en la comarca del Urgell. Hacia las 19 horas, el cinemómetro registró un turismo, de marca BMW y modelo M3, que circulaba a una velocidad que superaba en 128 km/h el límite permitido en aquel tramo.

Los agentes procedieron inmediatamente a parar el vehículo e informaron el conductor de la infracción cometida. Al superar ampliamente los umbrales establecidos por el Código Penal en materia de velocidad, el hombre ha sido denunciado por la vía penal y no por la administrativa.

Consecuencias legales para los excesos de velocidad

El conductor tendrá que comparecer ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera cuando sea requerido. Las sanciones por este tipo de infracciones pueden incluir multas económicas sustanciales, la retirada del permiso de conducir y, en algunos casos, penas de prisión.

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro de las medidas de control y vigilancia que los Mossos d'Esquadra llevan a cabo regularmente en las carreteras catalanas para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.