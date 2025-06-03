El Geoparc Orígens, a examen por la Unesco

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Geoparc Orígens pasa esta semana el segundo examen de revalidación desde que en el año 2018 consiguió el sello de la Unesco para formar parte de la Xarxa Mundial de Geoparcs del organismo internacional. Dos técnicos de la Unesco empezaron ayer las primeras reuniones, que se alargarán hasta finales de semana, con técnicos y responsables del Centro de Interpretación Dinosfera de Coll de Nargó. La evaluación forma parte del procedimiento establecido por la Unesco que se lleva a cabo cada 4 años para valorar si el territorio continúa cumpliendo los criterios de excelencia en conservación del patrimonio, investigación científica, educación y desarrollo sostenible. Los dos evaluadores efectuarán cerca de 40 visitas a diferentes puntos del territorio para conocer el trabajo realizado en las escuelas, espacios naturales o empresas turísticas. El veredicto está previsto para mediados de octubre. En la reunión participó el diputado y vicepresidente de Promoción Económica, Jordi Verdú, que anunció la renovación del convenio de colaboración por 4 años más. Por otro lado, el Dinosfera celebrará este domingo los 10 años de su inauguración.