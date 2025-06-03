El Parlament reclama un impulso al hospital

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado un calendario para avanzar en la construcción y la entrada en funcionamiento del nuevo hospital comarcal del Alt Urgell, que se ubicará en La Seu. La cámara catalana ha instado al Govern de la Generalitat, a propuesta de una moción presentada por el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, a presentar el plan de los espacios del centro médico y a licitar el proyecto ejecutivo del nuevo equipamiento sanitario durante este año 2025. También ha aprobado licitar la obra durante el próximo año 2026 para que el nuevo hospital entre en funcionamiento durante el año 2028.

El grupo de Junts destaca que “este es un equipamiento clave para La Seu y para toda la comarca” y recuerda que el consistorio hizo la cesión del terreno a Salud “en septiembre del 2022”. El alcalde, Joan Barrera, añadió ayer que las obras de urbanización están listas desde hace más de un año, “a la espera de acabar algunos trabajos de jardinería”. Queda pendiente el cambio de gestión del centro médico, que “por ahora no es una prioridad”, añadió. Salud y la Fundació Sant Hospital constituyeron en el 2024 una comisión de trabajo para impulsar el traspaso a una empresa pública. El primer edil afirmó que el calendario que baraja el Parlament es el previsto.

El nuevo hospital, junto al parque de bomberos, ofrecerá hemodiálisis y resonancias magnéticas, dos servicios que no presta actualmente, lo que obliga a múltiples desplazamientos. En el caso de los enfermos tratados con hemodiálisis, se evitarán más de 2.000 desplazamientos al año. Los pacientes se tratan ahora en el hospital de Andorra. En el caso de las resonancias, cada año se efectúan unas mil.