La 4ª edición del Homo Pirinensis cierra con cerca de 600 visitas

La sala de la Cuina del centro cultural de Les Monges de La Seu ha cerrado la muestra colectiva de arte y naturaleza Muntanya, enmarcada en la cuarta edición del proyecto Homo Pirinensis. La exposición, por la que han pasado cerca de 600 personas, la mayoría de ellas vecinos de la comarca, ha sido un trabajo conjunto de nueve centros educativos y tres centros asistenciales y entidades sociales de La Seu y del Alt Urgell.

La iniciativa es una propuesta artística y social del área de cultura del ayuntamiento de La Seu, con la complicidad del Parc Natural del Cadí-Moixeró y el del Alt Pirineu, así como de los servicios educativos del Alt Urgell-Cerdanya del departamento de Educación.

Del proyecto, destaca la voluntad de los organizadores de que el proyecto se haga extensivo a todo el Pirineo con la voluntad de sensibilizar sobre el medio natural y el poder transformador de la creatividad a través de diferentes disciplinas y técnicas artísticas. Asimismo, la exposición se convierte en una actividad pedagógica que da a conocer y profundiza sobre el entorno para favorecer la toma de conciencia sobre la necesidad de preservar el medio.